Вибухи на Кіровоградщині: попередньо, працювали сили оборони
Київ • УНН
В Олександрійській громаді Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. За попередніми даними, працювали сили оборони, постраждалих немає.
На Кіровоградщині прогриміли вибухи. Про це повідомляє Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко, передає УНН.
В Олександрійській громаді було чутно гучні вибухи під час повітряної тривоги.
Попередньо – працювали сили оборони, постраждалих немає
Додамо
Раніше Повітряні Сили поінформували щодо ворожих БпЛА, які були зафіксовані в Кіровоградській області.
На Кіровоградщині вибухи – працює ППО03.07.23, 01:55 • 1201225 переглядiв