В Кировоградской области есть повреждения домов после вражеской атаки накануне - ОВА

В Кировоградской области комиссия начала оценивать повреждения жилых домов и хозяйственных построек после вражеского обстрела в Александрийском районе 10 апреля, уже зафиксировано 6 домов, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

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"После вчерашней вражеской атаки в Александрийском районе начала работу комиссия по фиксации степени повреждений жилых зданий. Сейчас зафиксировано 6 домов. Ущерб понесли также хозяйственные постройки", - сообщил Райкович в Telegram.

По его словам, специалисты составляют акты и консультируют местных, как правильно оформить заявления на возмещение убытков. "Людям обязательно помогут с компенсацией и восстановлением поврежденного имущества", - отметил председатель ОВА.

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