Что празднуют 16 сентября в Украине и мире

16 сентября в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя под эгидой ООН, Мексика и Папуа — Новая Гвинея празднуют Дни независимости, а Малайзия отмечает День образования федерации. В церковном календаре по новому стилю чтят святую великомученицу Евфимию Всехвальную, а по старому — священномученика Анфима Никомидийского, пишет УНН.

Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Официальная экологическая дата под эгидой ООН, установленная Генеральной Ассамблеей в 1994 году в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Цель дня — привлечь внимание к угрозе разрушения озонового экрана Земли, который защищает биосферу от губительного ультрафиолетового излучения Солнца. Благодаря глобальному отказу от хлорфторуглеродов (фреонов) Монреальский протокол стал одним из самых успешных международных экологических соглашений в истории, способствующим постепенному восстановлению озонового слоя.

День независимости Мексики (Día de la Independencia)

Главный национальный праздник страны, установленный в честь событий 16 сентября 1810 года, когда священник Мигель Идальго-и-Костилья произнес в городе Долорес знаменитый призыв «Крик Долорес» (Grito de Dolores), положивший начало войне за независимость Мексики от Испанской империи. Празднование традиционно начинается накануне вечером, когда президент страны на балконе Национального дворца в Мехико звонит в колокол и повторяет призыв Идальго, а 16 сентября проходят масштабный военный парад и народные гулянья.

День независимости Папуа — Новой Гвинеи

Официальный государственный праздник в честь провозглашения суверенитета и выхода страны из-под административного управления Австралии 16 сентября 1975 года. День сопровождается торжественным поднятием государственного флага, выступлениями национальных ансамблей, церемониями песенных состязаний (синг-синг) и фестивалями традиционной культуры племен островного государства.

День Малайзии (Hari Malaysia)

Официальный национальный праздник в память об объединении 16 сентября 1963 года Федерации Малайя, Северного Борнео (Сабаха), Саравака и Сингапура в единое суверенное государство — Малайзию. Событие является символом национального единства и отмечается парадами, культурными выставками и праздничными салютами по всей стране.

День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святой великомученицы Евфимии Всехвальной, пострадавшей за христианскую веру в начале IV века в Халкидоне во время преследований императора Диоклетиана. Особое почитание святой связано с чудом на IV Вселенском соборе в 451 году, когда мощи великомученицы Евфимии подтвердили истинность православного вероисповедания. Также в этот день продолжается попразднство Воздвижения Честного Креста Господня и вспоминают мученицу Севастиану.

По старому календарю верующие чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, который был казнен в IV веке после длительных пыток за отказ отречься от Христа во время преследований императора Максимиана. Также вспоминают преподобного Феоктиста (сподвижника Евфимия Великого) и святую мученицу Василиссу Никомидийскую.