Що святкують 16 вересня в Україні та світі

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 1154 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 1334 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11410 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 17048 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14997 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15100 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 15010 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19566 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17604 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22236 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25371 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19762 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16968 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7434 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7730 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 1150 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 8066 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 17045 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17136 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32518 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25537 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27253 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25938 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26423 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43404 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Що святкують 16 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 3472 перегляди

16 вересня відзначають День охорони озонового шару, незалежності Мексики й Папуа-Нової Ґвінеї та День Малайзії. Віряни вшановують Євфимію Всехвальну.

Що святкують 16 вересня в Україні та світі

16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару під егідою ООН, Мексика та Папуа-Нова Ґвінея святкують Дні Незалежності, а Малайзія відзначає День утворення федерації. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу великомученицю Євфимію Всехвальну, а за старим — священномученика Антима Нікомидійського, пише УНН.

Міжнародний день охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Офіційна екологічна дата під егідою ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю у 1994 році на згадку про підписання 16 вересня 1987 року Монреальського протоколу про речовини, що виснажують озоновий шар. Мета дня — привернути увагу до загрози руйнування озонового екрана Землі, який захищає біосферу від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Завдяки глобальній відмові від хлорфторвуглеводнів (фреонів) Монреальський протокол став однією з найуспішніших міжнародних екологічних угод у історії, що сприяє поступовому відновленню озонового шару.

День Незалежності Мексики (Día de la Independencia)

Головне національне свято країни, встановлене на честь подій 16 вересня 1810 року, коли священник Мігель Ідальго-і-Костілья виголосив у місті Долорес знаменитий заклик "Крик Долорес" (Grito de Dolores), що поклав початок війні за незалежність Мексики від Іспанської імперії. Святкування традиційно розпочинається напередодні ввечері, коли президент країни на балконі Національного палацу в Мехіко калатає у дзвін та повторює заклик Ідальго, а 16 вересня проходить масштабний військовий парад та народні гуляння.

День Незалежності Папуа-Нової Ґвінеї

Офіційне державне свято на честь проголошення суверенітету та виходу країни з-під адміністративного управління Австралії 16 вересня 1975 року. День супроводжується урочистим підняттям державного прапора, виступами національних ансамблів, церемоніями співочих змагань (сінг-сінг) та фестивалями традиційної культури племен острівної держави.

День Малайзії (Hari Malaysia)

Офіційне національне свято на згадку про об'єднання 16 вересня 1963 року Федерації Малая, Північного Борнео (Сабах), Саравака та Сінгапуру в єдину суверенну державу — Малайзію. Подія є символом національної єдності та відзначається парадами, культурними виставками та святковими салютами по всій країні.

День пам'яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної, яка постраждала за християнську віру на початку IV століття у Халкідоні під час переслідувань імператора Діоклетіана. Особливе шанування святої пов'язане з дивом на IV Вселенському соборі у 451 році, коли мощі великомучениці Євфимії підтвердили істинність православного віросповідання. Також у цей день триває Післясвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього та згадують мученицю Севастіану.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, який був страчений у IV столітті після тривалих катувань за відмову зректися Христа під час переслідувань імператора Максиміана. Також згадують преподобного Теоктиста (співпосника Євфимія Великого) та святу мученицю Василіссу Нікомидійську.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Генеральна Асамблея ООН
Мехіко
Малайзія
Мексика
Організація Об'єднаних Націй
Папуа Нова Гвінея
Австралія
Сінгапур
Іспанія