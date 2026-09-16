Що святкують 16 вересня в Україні та світі

16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару під егідою ООН, Мексика та Папуа-Нова Ґвінея святкують Дні Незалежності, а Малайзія відзначає День утворення федерації. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу великомученицю Євфимію Всехвальну, а за старим — священномученика Антима Нікомидійського, пише УНН.

Міжнародний день охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Офіційна екологічна дата під егідою ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю у 1994 році на згадку про підписання 16 вересня 1987 року Монреальського протоколу про речовини, що виснажують озоновий шар. Мета дня — привернути увагу до загрози руйнування озонового екрана Землі, який захищає біосферу від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Завдяки глобальній відмові від хлорфторвуглеводнів (фреонів) Монреальський протокол став однією з найуспішніших міжнародних екологічних угод у історії, що сприяє поступовому відновленню озонового шару.

День Незалежності Мексики (Día de la Independencia)

Головне національне свято країни, встановлене на честь подій 16 вересня 1810 року, коли священник Мігель Ідальго-і-Костілья виголосив у місті Долорес знаменитий заклик "Крик Долорес" (Grito de Dolores), що поклав початок війні за незалежність Мексики від Іспанської імперії. Святкування традиційно розпочинається напередодні ввечері, коли президент країни на балконі Національного палацу в Мехіко калатає у дзвін та повторює заклик Ідальго, а 16 вересня проходить масштабний військовий парад та народні гуляння.

День Незалежності Папуа-Нової Ґвінеї

Офіційне державне свято на честь проголошення суверенітету та виходу країни з-під адміністративного управління Австралії 16 вересня 1975 року. День супроводжується урочистим підняттям державного прапора, виступами національних ансамблів, церемоніями співочих змагань (сінг-сінг) та фестивалями традиційної культури племен острівної держави.

День Малайзії (Hari Malaysia)

Офіційне національне свято на згадку про об'єднання 16 вересня 1963 року Федерації Малая, Північного Борнео (Сабах), Саравака та Сінгапуру в єдину суверенну державу — Малайзію. Подія є символом національної єдності та відзначається парадами, культурними виставками та святковими салютами по всій країні.

День пам'яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної, яка постраждала за християнську віру на початку IV століття у Халкідоні під час переслідувань імператора Діоклетіана. Особливе шанування святої пов'язане з дивом на IV Вселенському соборі у 451 році, коли мощі великомучениці Євфимії підтвердили істинність православного віросповідання. Також у цей день триває Післясвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього та згадують мученицю Севастіану.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, який був страчений у IV столітті після тривалих катувань за відмову зректися Христа під час переслідувань імператора Максиміана. Також згадують преподобного Теоктиста (співпосника Євфимія Великого) та святу мученицю Василіссу Нікомидійську.