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Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 08:55  •  3083 просмотра

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Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.

После побега нескольких тысяч заключенных из национальной тюрьмы в столице Гаити, Порт-о-Пренси, правительство Гаити объявило чрезвычайное положение на три дня, а также комендантский час. Об этом передает УНН, со ссылкой на BBC.

Детали

Правительство Гаити объявило 72-часовое чрезвычайное положение в воскресенье после того, как вооруженные банды штурмовали главную тюрьму Порт-о-Пренса, что привело к убийству по меньшей мере 12 человек и бегству около 4 000 заключенных. Комендантский час вступил в силу в воскресенье вечером и должен был длиться до 5 утра понедельника, а затем с 6 вечера до 5 утра с понедельника по среду.

Глава национальной сети по защите прав человека Пьер Эсперанс заявил, что до нападения в национальной тюрьме столицы содержалось около 3800 заключенных по обвинениям, в частности в похищении и убийстве. В воскресенье их осталось около сотни. Там же были заключены несколько лидеров банд.

Последние нападения являются частью скоординированных усилий преступных группировок, которые объединились под названием "Vivre Ensemble" ("Жить вместе"). Лидеры банд заявляют, что хотят заставить уйти в отставку премьер-министра Ариэля Анри, который сейчас находится за границей. Группировки, которые стремятся его устранить, контролируют около 80% территории Порт-о-Пренса.

Групповое насилие в карибской стране недавно вновь обострилось после того, как на прошлой неделе премьер-министр страны находился в Кении, где Порт-о-Пренс и Найроби подписали соглашение о направлении на остров кенийских полицейских.

Во время отсутствия главы правительства преступные группировки в некоторых частях столицы Гаити парализовали общественную жизнь вооруженной силой. Среди других мест стреляли в международном аэропорту. По данным правительства, погибли несколько полицейских.

Напомним,

Британская разведка предупредила членов парламента о растущей террористической угрозе в Великобритании из-за перехваченных разговоров экстремистов и риска скоординированных атак или атак "волков-одиночек", особенно во время Рамадана, начинающегося 10 марта.

По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.

Комендантский час для Запорожья и района с 1 марта продлится с полуночи до 5 утра.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.

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