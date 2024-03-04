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Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі

Київ • УНН

 • 23332 перегляди

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі

Після втечі кількох тисяч ув'язнених з національної в'язниці у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі, уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан на три дні, а також комендантську годину. Про це передає УНН, із посиланням на BBC.

Деталі

Уряд Гаїті оголосив 72-годинний надзвичайний стан у неділю після того, як озброєні банди штурмували головну в'язницю Порт-о-Пренса, що призвело до вбивства щонайменше 12 осіб і втечі близько 4 000 ув'язнених. Комендантська година набула чинності в неділю ввечері і мала тривати до 5 ранку понеділка, а потім з 6 вечора до 5 ранку з понеділка по середу.

Голова національної мережі із захисту прав людини П'єр Есперанс заявив, що до нападу в національній в'язниці столиці утримувалося близько 3800 ув'язнених за звинуваченнями, зокрема у викраденні та вбивстві. У неділю їх залишилося близько сотні. Там же було ув'язнено кілька лідерів банд.

Останні напади є частиною скоординованих зусиль злочинних угруповань, які об’єдналися під назвою "Vivre Ensemble" ("Жити разом"). Лідери банд заявляють, що хочуть змусити піти у відставку прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який наразі перебуває за кордоном. Угруповання, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% території Порт-о-Пренса.

Групове насильство у карибській країні нещодавно знову загострилося після того, як минулого тижня прем'єр-міністр країни перебував у Кенії, де Порт-о-Пренс і Найробі підписали угоду про направлення на острів кенійських поліцейських.

Під час відсутності глави уряду злочинні угруповання в деяких частинах столиці Гаїті паралізували суспільне життя збройною силою. Серед інших місць стріляли в міжнародному аеропорту. За даними уряду, загинули кілька поліцейських.

Нагадаємо

Британська розвідка попередила членів парламенту про зростаючу терористичну загрозу у Великобританії через перехоплені розмови екстремістів і ризик скоординованих атак або атак "вовків-одинаків", особливо під час Рамадану, що починається 10 березня.

Щонайменше 49 людей загинули в результаті зіткнень між племенами в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї через давню територіальну суперечку.

Комендантська година для Запоріжжя та району з 1 березня триватиме з опівночі до 5 ранку.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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