Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі
Київ • УНН
Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.
Після втечі кількох тисяч ув'язнених з національної в'язниці у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі, уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан на три дні, а також комендантську годину. Про це передає УНН, із посиланням на BBC.
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Уряд Гаїті оголосив 72-годинний надзвичайний стан у неділю після того, як озброєні банди штурмували головну в'язницю Порт-о-Пренса, що призвело до вбивства щонайменше 12 осіб і втечі близько 4 000 ув'язнених. Комендантська година набула чинності в неділю ввечері і мала тривати до 5 ранку понеділка, а потім з 6 вечора до 5 ранку з понеділка по середу.
Голова національної мережі із захисту прав людини П'єр Есперанс заявив, що до нападу в національній в'язниці столиці утримувалося близько 3800 ув'язнених за звинуваченнями, зокрема у викраденні та вбивстві. У неділю їх залишилося близько сотні. Там же було ув'язнено кілька лідерів банд.
Останні напади є частиною скоординованих зусиль злочинних угруповань, які об’єдналися під назвою "Vivre Ensemble" ("Жити разом"). Лідери банд заявляють, що хочуть змусити піти у відставку прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який наразі перебуває за кордоном. Угруповання, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% території Порт-о-Пренса.
Групове насильство у карибській країні нещодавно знову загострилося після того, як минулого тижня прем'єр-міністр країни перебував у Кенії, де Порт-о-Пренс і Найробі підписали угоду про направлення на острів кенійських поліцейських.
Під час відсутності глави уряду злочинні угруповання в деяких частинах столиці Гаїті паралізували суспільне життя збройною силою. Серед інших місць стріляли в міжнародному аеропорту. За даними уряду, загинули кілька поліцейських.
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