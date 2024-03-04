Уряд Британії попередили про зростання терористичної загрози
Київ • УНН
Британська розвідка попередила членів парламенту про зростаючу терористичну загрозу у Великобританії через перехоплені розмови екстремістів і ризик скоординованих атак або атак "вовків-одинаків", особливо під час Рамадану, що починається 10 березня.
Британські спецслужби попередили владу про різке зростання терористичної загрози в країні, повідомляє газета Daily Mail, передає УНН.
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Співробітники британських спецслужб попередили членів парламенту про те, що загроза терористичної атаки на британській землі різко зростає
Зазначається, що попередження було зроблено через те, що британські спецслужби перехоплюють багато розмов екстремістського характеру.
Інсайдер заявив газеті, що існує реальний ризик скоординованої терористичної атаки у Великій Британії або нападу за участю терориста-одинака.
За інформацією видання, британські чиновники із сектору безпеки бояться зростання терористичної активності у період священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться у неділю 10 березня.
Як наголошує газета, британських політиків попереджають, що ескалація в секторі Газа використовується екстремістами як привід для вербування радикалів.
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