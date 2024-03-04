Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

Британские спецслужбы предупредили власти о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail, передает УНН.

Детали

Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает пишет газета.

Отмечается, что предупреждение было сделано из-за того, что британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера.

Инсайдер заявил газете, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки.

По информации издания, британские чиновники из сектора безопасности боятся роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.

Как отмечает газета, британских политиков предупреждают, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как повод для вербовки радикалов.

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