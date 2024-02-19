У Папуа-Новій Гвінеї, під час міжплемінної боротьби, загинули щонайменше 49 людей
Київ • УНН
Щонайменше 49 людей загинули в результаті зіткнень між племенами в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї через давню територіальну суперечку.
Поліція Папуа-Нової Гвінеї повідомила в понеділок, що 49 людей були вбиті на високогір'ї цієї тихоокеанської країни, в результаті міжплемінного насильства. Про це передає УНН із посиланням на ABC News.
Деталі
Десятки людей загинули в результаті зіткнення між племенами у високогір'ї Папуа-Нової Гвінеї. Кровопролиття сталося на тлі тривалого племінного конфлікту в провінції Енга, що за 582 кілометри на північний захід від столиці країни Порт-Морсбі.
Спочатку поліція заявляла, що кількість загиблих сягала 50 осіб, потім вона була переглянута до 26, а згодом збільшилася до щонайменше 49 після того, як було знайдено більше тіл загиблих.
Як розповідають ЗМІ, йдеться про ескалацію міжплемінних конфліктів, які турбують країну, що межує з Індонезією та сусідньою Австралією.
Довідково
Племінні зіткнення, які часто викликані територіальними суперечками та звинуваченнями в крадіжках, відбувалися в цій частині Папуа-Нової Гвінеї протягом століть. Приплив автоматичної зброї зробив сутички більш смертоносними та посилив насильство.
Як сталася різанина?
За даними місцевої влади, одне з племен - за допомогою союзників і найманців - збиралося напасти на сусіднє плем'я на вихідних, коли потрапило в засідку.
Під час перестрілки використовували справжній арсенал, включаючи SLR, AK-47, M4, AR15 і M16, а також дробовики та саморобну вогнепальну зброю.
Це [масове вбивство] стало можливим лише завдяки використанню великої кількості стрілецької зброї, і це викликає занепокоєння
Що робить влада
Після ескалації насильства в регіон було направлено додаткові сили безпеки.
Комісар Меннінг також закликав провінційних і місцевих лідерів Енги безпосередньо втрутитися в ситуацію з населенням, щоб заспокоїти напруженість.
Він також повідомив, що на розгляд парламенту вносяться законопроекти, які ще більше посилять правоохоронну спроможність сил безпеки втручатися, щоб запобігти подібним актам у майбутньому.
Нагадаємо
На початку 2024 року, у Папуа-Новій Гвінеї було введено надзвичайний стан після того, як жорстокі заворушення через скорочення зарплат державних службовців призвели до загибелі 16 осіб. Прем'єр-міністр Марапе розгорнув понад 1 000 військових для відновлення порядку.
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