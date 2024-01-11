Папуа-Нова Гвінея оголосила надзвичайний стан після масових заворушень

Минулої доби у Папуа-Новій Гвінеї, мітинг державних службовців, які протестували проти скорочення зарплат, переріс в насильство: були розграбовані магазини, підпалені автомобілі та будівлі. Мародерства призвели до загибелі щонайменше 16 осіб, тому у четвер, прем'єр-міністр країни Джеймс Марапе оголосив двотижневий надзвичайний стан у столиці Порт-Морсбі.

Про це передає УНН із посиланням на the New Zealand Herald.

Деталі

У Папуа - Новій Гвінеї оголошено надзвичайний стан на тлі смертоносних заворушень.

Понад 1000 військовослужбовців перебувають у стані готовності, "щоб втрутитися там, де це необхідно заявив у четвер прем'єр-міністр Джеймс Марапе.

Після того, як державні службовці, включаючи поліцію та армію, оголосили та провели страйк через проблему із заробітною платою, вже ввечері 10 січня, спалахнуло насильство - були підпалені автомобілі та супермаркети, які, крім того, ще й почали розграбовувати.

Згідно з інформацією австралійської телерадіомовної корпорації, щонайменше 16 людей загинули у столиці країни, Порт-Морсбі, а також в місті Ле.

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Довідка

Папуа-Нова Гвінея, країна з 10-мільйонним населенням, є найбільш густонаселеною країною південної частини Тихого океану після Австралії. На тлі економічного спаду у країні, який спричинив високі рівні інфляції та безробіття, уряд Папуа-Нової Гвінеї зіткнувся з посиленням тиску та громадського обурення з боку багатьох соціальних груп.

Заворушення були спровоковані після того, як поліція та інші державні службовці влаштували страйк протесту біля парламенту в середу, оскільки виявили, що їхня зарплата була зменшена на 50% в останніх чеках.

У відповідь прем’єр-міністр Джеймс Марапе сказав, що скорочення зарплати було помилкою через комп'ютерний збій, який спричинив вирахування до 100 доларів (78 фунтів стерлінгів) із зарплати державних службовців. Він сказав, що адміністративну помилку буде виправлено під час платежів наступного місяця, передає BBC.

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Заклик до відставки глави уряду

Шість членів парламенту подали у відставку з уряду Папуа-Нової Гвінеї. Це сер Пука Тему, Девід Ароре, Джеймс Дональд, Масо Хевабі, Кіт Ідуху та Джеймс Номане.

Депутат від партії Chauve Джеймс Номане та депутат від партії Hiri-Koiari Кіт Ідуху оголосили про свою відставку через соціальні мережі.

Обидва звинуватили прем’єр-міністра Марапе у заворушеннях в Порт-Морсбі, які зараз поширюються на інші частини країни.

Номане та Ідуху є членами правлячої партії Марапе "Пангу" і закликали його піти у відставку.

Ідуху звинуватив Марапе в тому, що він не реагує на скарги, висловлені поліцією та військовими Папуа-Нової Гвінеї.

Я приєднуюся до заклику моїх колег-депутатів вимагати відставки прем'єр-міністра, який повністю зруйнував наші суспільні цінності та добробут - заявив він.

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Також УНН повідомляв, що новозеландський рибалка Вілл Франсен протримався майже добу в океані, після падіння за борт свого човна. Він був врятований завдяки відбитому сигналу годинника та уважним рибалкам, які пропливали на човні поблизу острова Майор, Нова Зеландія.