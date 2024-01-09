В Індії зупиняють продажі авіаквитків та обмежують потік туристів на сусідні Мальдіви на фоні конфлікту з виведенням військ

ukenru
29 березня, 17:57 • 144398 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 178734 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 163889 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 201484 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 174662 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 151588 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 157428 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150328 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 422976 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.6 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 86531 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 91032 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 96565 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 95421 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 79040 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 274139 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 422980 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 472365 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 477971 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 384893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 42206 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 178745 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 142078 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 135576 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 108905 перегляди
Актуальне
В Індії зупиняють продажі авіаквитків та обмежують потік туристів на сусідні Мальдіви на фоні конфлікту з виведенням військ

В Індії зупиняють продажі авіаквитків та обмежують потік туристів на сусідні Мальдіви на фоні конфлікту з виведенням військ

Київ • УНН

 • 101120 перегляди

EaseMyTrip припиняє бронювання на Мальдівах після образ на адресу прем'єр-міністра Індії, натомість просуває внутрішній туризм.

Один із найбільших в Індії сервісів із бронювання подорожей EaseMyTrip призупинив продаж авіаквитків і турів на Мальдіви через конфлікт між урядами країн. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Одна з найбільших туристичних онлайн-платформ Індії EaseMyTrip у межах кампанії бойкоту Мальдів вирішила призупинити бронювання авіаквитків на острови після образливих висловлювань мальдівського уряду на адресу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. За словами співзаступника і генерального директора сервісу Прашанта Пітті, продажі подорожей на Мальдіви зупинено "на невизначений термін".

Індія запустила супутник для вивчення чорних дір02.01.24, 08:00 • 105297 переглядiв

На знак солідарності з Індією компанія запустила просування внутрішнього туризму, закликаючи індійців подорожувати своєю країною, а Мальдіви замінити сусідніми островами Лакшадвіп біля інлійського узбережжя.

Оскільки індійці є однією з найбільших груп відвідувачів Мальдівських островів, ця тенденція загрожує ключовому сектору економіки стратегічно важливого архіпелагу з населенням понад 500 тисяч осіб, розташованого на захід від Шрі-Ланки.

Контекст

Конфлікт між Індією та Мальдівами триває на фоні того, як нова влада Мальдів звернулася до Індії з пропозицією вивести війська з архіпелагу. Це звернення стало ініціативою нового президента Мальдів Мохамеда Муіззу, який був обраний у вересні минулого року, та впроваджує курс на зближення з Китаєм.

Днями прем'єр Індії Нарендра Моді розмістив у соцмережі X власну фотографію в шезлонгу на пляжі одного з островів архіпелагу Лакшадвіп. Три члени уряду Мальдівських островів опублікували негативні коментарі у зв'язку з цією публікацією, заявивши, що вона просуває індійські острови як місце відпочинку індійців на шкоду Мальдівам.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70