В Індії зупиняють продажі авіаквитків та обмежують потік туристів на сусідні Мальдіви на фоні конфлікту з виведенням військ

Один із найбільших в Індії сервісів із бронювання подорожей EaseMyTrip призупинив продаж авіаквитків і турів на Мальдіви через конфлікт між урядами країн. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Одна з найбільших туристичних онлайн-платформ Індії EaseMyTrip у межах кампанії бойкоту Мальдів вирішила призупинити бронювання авіаквитків на острови після образливих висловлювань мальдівського уряду на адресу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. За словами співзаступника і генерального директора сервісу Прашанта Пітті, продажі подорожей на Мальдіви зупинено "на невизначений термін".

Індія запустила супутник для вивчення чорних дір

На знак солідарності з Індією компанія запустила просування внутрішнього туризму, закликаючи індійців подорожувати своєю країною, а Мальдіви замінити сусідніми островами Лакшадвіп біля інлійського узбережжя.

Оскільки індійці є однією з найбільших груп відвідувачів Мальдівських островів, ця тенденція загрожує ключовому сектору економіки стратегічно важливого архіпелагу з населенням понад 500 тисяч осіб, розташованого на захід від Шрі-Ланки.

Контекст

Конфлікт між Індією та Мальдівами триває на фоні того, як нова влада Мальдів звернулася до Індії з пропозицією вивести війська з архіпелагу. Це звернення стало ініціативою нового президента Мальдів Мохамеда Муіззу, який був обраний у вересні минулого року, та впроваджує курс на зближення з Китаєм.

Днями прем'єр Індії Нарендра Моді розмістив у соцмережі X власну фотографію в шезлонгу на пляжі одного з островів архіпелагу Лакшадвіп. Три члени уряду Мальдівських островів опублікували негативні коментарі у зв'язку з цією публікацією, заявивши, що вона просуває індійські острови як місце відпочинку індійців на шкоду Мальдівам.