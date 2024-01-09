В Индии останавливают продажи авиабилетов и ограничивают поток туристов на соседние Мальдивы на фоне конфликта с выводом войск

Один из крупнейших в Индии сервисов по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу авиабилетов и туров на Мальдивы из-за конфликта между правительствами стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Одна из крупнейших туристических онлайн-платформ Индии EaseMyTrip в рамках кампании бойкота Мальдив решила приостановить бронирование авиабилетов на острова после оскорбительных высказываний мальдивского правительства в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди. По словам созаместителя и генерального директора сервиса Прашанта Питти, продажи путешествий на Мальдивы остановлены "на неопределенный срок".

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В знак солидарности с Индией компания запустила продвижение внутреннего туризма, призывая индийцев путешествовать по своей стране, а Мальдивы заменить соседними островами Лакшадвип у инлийского побережья.

Поскольку индийцы являются одной из крупнейших групп посетителей Мальдивских островов, эта тенденция угрожает ключевому сектору экономики стратегически важного архипелага с населением более 500 тысяч человек, расположенного к западу от Шри-Ланки.

Контекст

Конфликт между Индией и Мальдивами продолжается на фоне того, как новая власть Мальдив обратилась к Индии с предложением вывести войска с архипелага. Это обращение стало инициативой нового президента Мальдив Мохамеда Муиззу, который был избран в сентябре прошлого года, и внедряет курс на сближение с Китаем.

На днях премьер Индии Нарендра Моди разместил в соцсети X собственную фотографию в шезлонге на пляже одного из островов архипелага Лакшадвип. Три члена правительства Мальдивских островов опубликовали негативные комментарии в связи с этой публикацией, заявив, что она продвигает индийские острова как место отдыха индийцев в ущерб Мальдивам.