У Північній Кореї стався землетрус поблизу ядерного полігону
Київ • УНН
Біля північнокорейського ядерного полігону Пунгері стався землетрус магнітудою 2,4 бали; його причина залишається невідомою.
У четвер, 11 січня поблизу північнокорейського ядерного полігону Пунгері, що у Північній провінції Хамгьон, стався землетрус магнітудою 2,4. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на державне метеорологічне агентство, пише УНН.
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Землетрус магнітудою 2,4 було зафіксовано приблизно в 41 кілометрі на північний захід від Кільчжу, провінції Північний Хамгьон, о 7 годині вечора за місцевим часом. Його епіцентр знаходився на глибині 20 км.
Чи був спричинений даний землетрус випробуванням на полігоні – не зазначається, однак агентство пише, що він міг статися природним шляхом.
Нагадаємо
14 серпня минулого року поблизу ядерного полігону Північної Кореї сталися два невеликі природні землетруси.
Зазначається, що перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний захід від Кільчжу, а другий - магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний захід від Кільчжу.
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