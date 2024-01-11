В Северной Корее произошло землетрясение вблизи ядерного полигона

В четверг, 11 января вблизи северокорейского ядерного полигона Пунгери, что в Северной провинции Хамгён, произошло землетрясение магнитудой 2,4. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственное метеорологическое агентство, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 2,4 было зафиксировано примерно в 41 километре к северо-западу от Кильчжу, провинции Северный Хамгён, в 7 часов вечера по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 20 км.

Было ли вызвано данное землетрясение испытанием на полигоне - не отмечается, однако агентство пишет, что оно могло произойти естественным путем.

Напомним

14 августа прошлого года вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошли два небольших природных землетрясения.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-западу от Кильчжу, а второе - магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-западу от Кильчжу.

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