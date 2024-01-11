Папуа-Новая Гвинея объявила чрезвычайное положение после массовых беспорядков
В Папуа-Новой Гвинее было введено чрезвычайное положение после того, как жестокие беспорядки из-за сокращения зарплат государственных служащих привели к гибели 16 человек. Премьер-министр Марапе развернул более 1 000 военных для восстановления порядка.
На дорогах Украины работает более 7 тысяч камер, которые могут распознавать авто и водителя - МВД
Министерство внутренних дел Украины сообщает, что на дорогах установлено более 7 тысяч камер с функцией распознавания лиц, номерных знаков и деталей транспортных средств.
Дуда во второй раз инициировал помилование осужденных экс-руководителей МВД
Президент Польши Анджей Дуда снова помиловал экс-чиновников Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, несмотря на решение суда.
Yasno начнет отключать свет должникам с конца января - гендиректор компании
Генеральный директор Ясно объявляет о начале отключения электроэнергии должникам с 29 января, с предварительным предупреждением. Должники будут ранжироваться по сумме и длительности задолженности.
Правительство отозвало скандальный законопроект о мобилизации
Кабинет министров Украины отозвал свой мобилизационный законопроект с рассмотрения парламента.
Президент Латвии анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Президент Латвии Ринкевичс объявил о новом пакете помощи Украине, включающем беспилотники, ракеты и гаубицы, во время пресс-конференции с президентом Зеленским.
По делу о взяточничестве экс-главы Тернопольского облсовета завершили расследование
Завершено досудебное расследование по делу о взяточничестве экс-главы Тернопольского городского совета Михаила Головко, которого обвиняют в получении взятки от предпринимателя-волонтера.
Иранские военные захватили нефтяной танкер в Оманском заливе
Иран захватил в Оманском заливе нефтяной танкер "St Nikolas" под флагом Маршалловых островов, в ответ на прошлогоднюю конфискацию США иранской нефти.
Энергетические объекты на прифронтовых территориях каждый день страдают от ударов - Галущенко
Энергетический сектор Украины, в первую очередь в прифронтовых регионах, ежедневно подвергается обстрелам. Но система остается устойчивой, обеспечивая граждан светом и теплом.
В конце февраля в ЕС могут объявить оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров - СМИ
В феврале Еврокомиссия может обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.