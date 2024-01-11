Папуа-Новая Гвинея объявила чрезвычайное положение после массовых беспорядков

За прошедшие сутки, в Папуа-Новой Гвинее, митинг государственных служащих, которые протестовали против сокращения зарплат, перерос в насилие: были разграблены магазины, подожжены автомобили и здания. Мародерства привели к гибели по меньшей мере 16 человек, поэтому в четверг премьер-министр страны Джеймс Марапе объявил двухнедельное чрезвычайное положение в столице Порт-Морсби.

Об этом передает УНН с ссылкой на the New Zealand Herald.

Детали

В Папуа - Новой Гвинее объявлено чрезвычайное положение на фоне смертоносных беспорядков.

Более 1000 военнослужащих находятся в состоянии готовности, "чтобы вмешаться там, где это необходимо заявил в четверг премьер-министр Джеймс Марапе.

После того, как государственные служащие, включая полицию и армию, объявили и провели забастовку из-за проблемы с заработной платой, уже вечером 10 января, вспыхнуло насилие - были подожжены автомобили и супермаркеты, которые, кроме того, еще и начали разграблять.

Согласно информации австралийской телерадиовещательной корпорации, по меньшей мере 16 человек погибли в столице страны, Порт-Морсби, а также в городе Ле.

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Справка

Папуа-Новая Гвинея, страна с населением 10 миллионов человек, является самой густонаселенной страной южной части Тихого океана после Австралии. На фоне экономического спада в его стране, который вызвал высокие уровни инфляции и безработицы, правительство страны столкнулось с усилением давления и общественного возмущения со стороны многих социальных групп.

Беспорядки были спровоцированы после того, как полиция и другие государственные служащие устроили забастовку протеста возле парламента в среду, поскольку обнаружили, что их зарплата была уменьшена на 50% в последних чеках.

В ответ премьер-министр Джеймс Марапе сказал, что сокращение зарплаты было ошибкой из-за компьютерного сбоя, который вызвал вычет до 100 долларов (78 фунтов стерлингов) из зарплаты государственных служащих. Он сказал, что административная ошибка будет исправлена во время платежей в следующем месяце, передает BBC.

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Призыв к отставке главы правительства

Шесть членов парламента подали в отставку из правительства Папуа-Новой Гвинеи. Это сэр Пука Тему, Дэвид Ароре, Джеймс Дональд, Масо Хеваби, Кит Идуху и Джеймс Номане.

Депутат от партии Chauve Джеймс Номане и депутат от партии Hiri-Koiari Кит Идуху объявили о своей отставке через социальные сети.

Оба обвинили премьер-министра Марапе в беспорядках в Порт-Морсби, которые сейчас распространяются на другие части страны.

Номане и Идуху являются членами правящей партии Марапе "Пангу" и призвали его уйти в отставку.

Идуху обвинил Марапе в том, что он не реагирует на жалобы, высказанные полицией и военными Папуа-Новой Гвинеи.

Я присоединяюсь к призыву моих коллег-депутатов требовать отставки премьер-министра, который полностью разрушил наши общественные ценности и благосостояние - заявил он.

Напомним,

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Также УНН сообщал, что новозеландский рыбак Уилл Франсен продержался почти сутки в океане, после падения за борт своей лодки. Он был спасен благодаря отраженному сигналу часов и внимательным рыбакам, которые проплывали на лодке вблизи острова Майор, Новая Зеландия.