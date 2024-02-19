В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  104904 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  154218 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  155898 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  278108 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  333407 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  266042 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  280513 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  338527 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307445 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243286 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Новости по теме

В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.

Новости Мира •   •  8807 просмотра
В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.

Политика •   •  12295 просмотра
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.

Война •   •  12960 просмотра
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.

Война •   •  13720 просмотра
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.

Общество •   •  14575 просмотра
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.

Война •   •  16291 просмотра
Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Война •   •  14600 просмотра
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.

Общество •   •  13691 просмотра
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.

Война •   •  16052 просмотра
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

Война •   •  14368 просмотра
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров