В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

Полиция Папуа-Новой Гвинеи сообщила в понедельник, что 49 человек были убиты на высокогорье этой тихоокеанской страны, в результате межплеменного насилия. Об этом передает УНН с ссылкой на ABC News.

Детали

Десятки людей погибли в результате столкновения между племенами в высокогорье Папуа-Новой Гвинеи, которое называют "засадой". Кровопролитие произошло на фоне длительного племенного конфликта в провинции Энга, что в 582 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби.

Сначала полиция заявляла, что количество погибших достигало 50 человек, затем оно было пересмотрено до 26, а затем увеличилось до по меньшей мере 49 после того, как было найдено больше тел погибших.

Как рассказывают СМИ, речь идет об эскалации межплеменных конфликтов, которые беспокоят страну, граничащую с Индонезией и соседней Австралией.

Справочно

Племенные столкновения, часто вызванные территориальными спорами и обвинениями в воровстве, происходили в этой части Папуа-Новой Гвинеи на протяжении веков. Приток автоматического оружия сделал столкновения более смертоносными и усилил насилие.

Как произошла резня?

По данным местных властей, одно из племен - с помощью союзников и наемников - собиралось напасть на соседнее племя на выходных, когда попало в засаду.

Во время перестрелки использовали настоящий арсенал, включая SLR, AK-47, M4, AR15 и M16, а также дробовики и самодельное огнестрельное оружие.

"Это [массовое убийство] стало возможным только благодаря использованию большого количества стрелкового оружия, и это вызывает беспокойство", - сказал комиссар полиции Дэвид Мэннинг в интервью телеканалу ABC.

Что делает власть

После эскалации насилия в регион были направлены дополнительные силы безопасности.

Комиссар Мэннинг также призвал провинциальных и местных лидеров Энги непосредственно вмешаться в ситуацию с населением, чтобы успокоить напряженность.

Он также сообщил, что на рассмотрение парламента вносятся законопроекты, которые еще больше усилят правоохранительную способность сил безопасности вмешиваться, чтобы предотвратить подобные акты в будущем.

Напомним,

В начале 2024 года, в Папуа-Новой Гвинее было введено чрезвычайное положение после того, как жестокие беспорядки из-за сокращения зарплат государственных служащих привели к гибели 16 человек. Премьер-министр Марапе развернул более 1 000 военных для восстановления порядка.

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