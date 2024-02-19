В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек
По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального
Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область
российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы
Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.
Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале
Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания
Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова
В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.