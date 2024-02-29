У Запоріжжі та районі скоротили комендантську годину: що відомо
Київ • УНН
Комендантська година для Запоріжжя та району з 1 березня триватиме з опівночі до 5 ранку.
У Запоріжжі та районі з першого березня комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Таке рішення ухвалила Ради оборони області, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити. Рішення щойно ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області
Відтак, з 01.03.2024 комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.
Доповнення
Наразі в області комендантська година діє з 23.00 до 05.00 години.
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