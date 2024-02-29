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Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно

Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 12:03  •  22736 просмотра

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Комендантский час в Запорожье и районе с 1 марта будет длиться с полуночи до 5 утра.

В Запорожье и районе с первого марта комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. Такое решение принял Совет обороны области, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН

Уменьшили продолжительность комендантского часа в г.Запорожье и районе. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Решение только что приняли на заседании Совета обороны Запорожской области

- написал Федоров в соцсетях.

Следовательно, с 01.03.2024 комендантский час будет начинаться в 24:00 и завершаться в 05:00 часов утра.

Дополнение

Сейчас в области комендантский час действует с 23.00 до 05.00 часов.

россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области29 февраля 2024, 06:02 • 22860 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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