Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно

В Запорожье и районе с первого марта комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. Такое решение принял Совет обороны области, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Уменьшили продолжительность комендантского часа в г.Запорожье и районе. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Решение только что приняли на заседании Совета обороны Запорожской области - написал Федоров в соцсетях.

Следовательно, с 01.03.2024 комендантский час будет начинаться в 24:00 и завершаться в 05:00 часов утра.

Дополнение

Сейчас в области комендантский час действует с 23.00 до 05.00 часов.

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