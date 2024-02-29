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россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 06:02  •  13841 просмотра

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Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

За сутки по Запорожью рф осуществила 250 ударов по 9 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток российские силы нанесли 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Рашисты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степному, осуществили 14 РСЗО-обстрелов Роботино, атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино 185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел

- заявил Иван Федоров.

В результате вражеских атак поступило 30 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии29 февраля 2024, 02:49 • 28786 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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ivan-fedorov-politykИван Федоров
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росіяни здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів у Запорізькій області
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россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

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россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

Министерство здравоохранения Газы проинформировало о более 30 000 погибших в результате конфликта с Израилем, по данным ХАМАС, причем только вчера было убито по меньшей мере 79 человек.

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Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.

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За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела

С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"

российское законодательство требует от всех учебных заведений на оккупированных территориях вывешивать российский флаг с 1 сентября.

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С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"

Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов

Франция запрещает использовать названия мяса для продуктов растительного происхождения из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.

Экономика •   •  24418 просмотра
Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов

29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения

Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок. Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  16933 просмотра
29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения

Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.

Культура •   •  20060 просмотра
Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

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Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

27 приемных семей и детских домов семейного типа Харьковской области получили денежные сертификаты на сумму 50 000 гривен каждый из областного бюджета.

Общество •   •  22990 просмотра
Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции

В среду вечером грузовой поезд в Швеции наехал на трех пешеходов на станции в Эребру и серьезно травмировал их.

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Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции