россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки по Запорожью рф осуществила 250 ударов по 9 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток российские силы нанесли 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Рашисты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степному, осуществили 14 РСЗО-обстрелов Роботино, атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино 185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел - заявил Иван Федоров.

В результате вражеских атак поступило 30 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

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