росіяни здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів у Запорізькій області
Київ • УНН
Окупанти здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів Запорізької області, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки.
За добу по Запоріжжю рф здійснила 250 ударів по 9 населених пунктах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Протягом останньої доби російські сили нанесли 250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине 185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл
У результаті ворожих атак надійшло 30 повідомлень щодо руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Інформація про постраждалих не надходила.
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