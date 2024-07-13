К коммюнике Саммита мира присоединилась Папуа-Новая Гвинея
Киев • УНН
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Саммита мира, усиливая голос Океании в миротворческих усилиях по восстановлению уважения к Уставу ООН и международного права, о чем объявил президент Владимир Зеленский.
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Саммита мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети X, передает УНН.
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"Сегодня Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Саммита мира, усилив голос Океании в миротворческих усилиях. Ценю этот значительный вклад в восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву", - написал глава государства.
По словам Зеленского, Украина продолжает работать над расширением участия стран из разных регионов в этом историческом документе.
"Для нас важен каждый голос в пользу справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнул президент.
К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран1 июля 2024, 01:26 • 111363 просмотра