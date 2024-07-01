Президент Владимир Зеленский заявил, что к коммюнике, которое приняли по итогам Саммита мира в Швейцарии, присоединились десять стран и организаций. Об этом он сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 30 июня, передает УНН.

Детали

По его словам, после первого Саммита мира Украина "в эти недели ни одного дня не прекращала коммуникацию с партнерами о поддержке" коммюнике Саммита мира.

"И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике - от разных субъектов, из разных частей мира", - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что также уже есть больше деталей и по работе в группах по пунктам Формулы мира над конкретными вопросами безопасности.

Тонга присоединяется к коммюнике мирного саммита, став 9-й страной, подписавшей его