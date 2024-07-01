Десять стран и организаций присоединились к коммюнике, принятому по итогам Саммита мира в Швейцарии, согласно вечернему обращению президента Владимира Зеленского 30 июня.
Президент Владимир Зеленский заявил, что к коммюнике, которое приняли по итогам Саммита мира в Швейцарии, присоединились десять стран и организаций. Об этом он сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 30 июня, передает УНН.
Детали
По его словам, после первого Саммита мира Украина "в эти недели ни одного дня не прекращала коммуникацию с партнерами о поддержке" коммюнике Саммита мира.
"И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике - от разных субъектов, из разных частей мира", - сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что также уже есть больше деталей и по работе в группах по пунктам Формулы мира над конкретными вопросами безопасности.
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