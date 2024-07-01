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До комюніке Саміту миру доєдналися десять країн

Київ • УНН

 • 111523 перегляди

Десять країн та організацій приєдналися до комюніке, ухваленого за підсумками Саміту миру у Швейцарії, згідно з вечірнім зверненням президента Володимира Зеленського 30 червня.

До комюніке Саміту миру доєдналися десять країн

Президент Володимир Зеленський заявив, що до комюніке, яке ухвалили за підсумками Саміту миру у Швейцарії, доєдналися десять країн та організацій. Про це він повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 30 червня, передає УНН.

Деталі

За його словами, після першого Саміту миру Україна "цими тижнями жодного дня не припиняла комунікацію з партнерами про підтримку" комюніке Саміту миру.

"І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу", - сказав український лідер.

Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.

Тонга приєднується до Комюніке мирного саміту, ставши 9-ю країною, яка його підписала27.06.24, 02:40 • 27411 переглядiв

Лілія Подоляк

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