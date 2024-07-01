До комюніке Саміту миру доєдналися десять країн
Київ • УНН
Десять країн та організацій приєдналися до комюніке, ухваленого за підсумками Саміту миру у Швейцарії, згідно з вечірнім зверненням президента Володимира Зеленського 30 червня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що до комюніке, яке ухвалили за підсумками Саміту миру у Швейцарії, доєдналися десять країн та організацій. Про це він повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 30 червня, передає УНН.
Деталі
За його словами, після першого Саміту миру Україна "цими тижнями жодного дня не припиняла комунікацію з партнерами про підтримку" комюніке Саміту миру.
"І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу", - сказав український лідер.
Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.
Тонга приєднується до Комюніке мирного саміту, ставши 9-ю країною, яка його підписала27.06.24, 02:40 • 27411 переглядiв