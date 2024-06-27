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Тонга приєднується до Комюніке мирного саміту, ставши 9-ю країною, яка його підписала

Київ • УНН

 • 27411 перегляди

Королівство Тонга стало дев'ятою країною, яка підписала спільне комюніке учасників мирного саміту, приєднавшись до глобальних зусиль з відновлення Статуту ООН і досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

Тонга приєднується до Комюніке мирного саміту, ставши 9-ю країною, яка його підписала

До комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга

До спільного комюніке учасників Саміту миру приєдналося Королівство Тонга (держава в Полінезії), яке стало вже дев'ятим підписантом після проведення інавгураційного саміту, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонгі цим принципам", - написав президент у соціальній мережі Х.

Як Зеленський зазначив, "ми докладаємо всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН. Голос кожної миролюбної нації має бути почутий".

Він також підкреслив, що досягнення справедливого і міцного миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії.

На сьогоднішній день Спільне комюніке учасників Саміту миру, що пройшов 15-16 червня у Швейцарії, підтримали, включно з Тонга, 84 держави і п'ять організацій.

Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський25.06.24, 16:30 • 20671 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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