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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 20671 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру.

Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру, пише УНН.

Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки

- наголосив Зеленський у X.

З його слів, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.

"Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації", - зазначив Президент.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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