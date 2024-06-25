Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру, пише УНН.
Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки
З його слів, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.
"Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації", - зазначив Президент.
Перший список мав у своєму складі країни, що не підтверджували згоду – Кулеба пояснив "зникнення підписів" під комюніке Саміту миру21.06.24, 10:06 • 30160 переглядiв