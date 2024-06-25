Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Гайана присоединилась к коммюнике саммита мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Гайана присоединилась к коммюнике Саммита мира, пишет УНН.
Благодарен Гайане за присоединение к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира. Крайне важно, чтобы видение справедливого мира, основанного на уважении целей и принципов Устава ООН, разделялось все большим количеством стран Южной Америки
По его словам, международная коалиция миролюбивых стран, преданных этим принципам, растет с каждым днем.
"Мы продолжаем работать вместе над расширением глобальной поддержки Формулы мира и шагов, необходимых для ее реализации", - отметил Президент.
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