Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Гайана присоединилась к коммюнике Саммита мира, пишет УНН.

Благодарен Гайане за присоединение к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира. Крайне важно, чтобы видение справедливого мира, основанного на уважении целей и принципов Устава ООН, разделялось все большим количеством стран Южной Америки - подчеркнул Зеленский в X.

По его словам, международная коалиция миролюбивых стран, преданных этим принципам, растет с каждым днем.

"Мы продолжаем работать вместе над расширением глобальной поддержки Формулы мира и шагов, необходимых для ее реализации", - отметил Президент.

Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира