Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил причины исчезновения подписей под решением саммита мира. Передает УНН со ссылкой на интервью главы украинского МИД в программе "Подробности".

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По словам Дмитрия Кулебы, первый список подписантов включал в себя ряд стран, которые в то время не определились.

Швейцарские коллеги включили в первый список подписавших, который они опубликовали, некоторые страны, которые не подтвердили свое окончательное присоединение. Когда они обратились и сказали, - Подождите, мы еще рассматриваем этот документ, потому что он на саммите правился до последнего момента, то их сняли с этого списка. - пояснил Дмитрий Кулеба.

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При этом руководитель МИД Украины отметил, что именно российские медиа начали разгонять волну о так называемом "отзыве подписей из Совместного коммюнике".

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