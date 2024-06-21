Киев • УНН
Первый список подписантов коммюнике мирного саммита включал страны, которые еще не подтвердили свое согласие, поэтому впоследствии они были удалены из списка.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил причины исчезновения подписей под решением саммита мира. Передает УНН со ссылкой на интервью главы украинского МИД в программе "Подробности".
Детали
По словам Дмитрия Кулебы, первый список подписантов включал в себя ряд стран, которые в то время не определились.
Швейцарские коллеги включили в первый список подписавших, который они опубликовали, некоторые страны, которые не подтвердили свое окончательное присоединение. Когда они обратились и сказали, - Подождите, мы еще рассматриваем этот документ, потому что он на саммите правился до последнего момента, то их сняли с этого списка. - пояснил Дмитрий Кулеба.
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