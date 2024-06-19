Ведутся переговоры по приобщению других стран к коммюнике саммита мира - ОП
Киев • УНН
В настоящее время ведутся переговоры о включении большего количества стран в коммюнике мирного саммита, и ожидается, что после саммита количество подписантов увеличится.
Ведутся переговоры о приобщении других стран к коммюнике Саммита мира. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Не будем анонсировать и открывать перечень стран с которыми ведутся переговоры, но действительно ведутся. После саммита работа только начинается", - сказал Жовква.
По его словам, есть основания говорить, что количество стран, делегаций организаций подписантов этого финального коммюнике будет больше, а это значит, что эти страны и организации гарантированно примут участие во втором саммите мира, который состоится как говорил Президент не через годы, а через месяц.
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Страна Антигуа и Барбуда, которая расположена в восточной части Карибского моря, присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира. Государство стало первым, которое не было представлено на саммите, но впоследствии поддержало итоговый документ.
По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано совместное коммюнике Об основах мира.