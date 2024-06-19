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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ведутся переговоры по приобщению других стран к коммюнике саммита мира - ОП

Ведутся переговоры по приобщению других стран к коммюнике саммита мира - ОП

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 17:44  •  621 просмотра

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В настоящее время ведутся переговоры о включении большего количества стран в коммюнике мирного саммита, и ожидается, что после саммита количество подписантов увеличится.

Ведутся переговоры о приобщении других стран к коммюнике Саммита мира. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Не будем анонсировать и открывать перечень стран с которыми ведутся переговоры, но действительно ведутся. После саммита работа только начинается", - сказал Жовква.

По его словам, есть основания говорить, что количество стран, делегаций организаций подписантов этого финального коммюнике будет больше, а это значит, что эти страны и организации гарантированно примут участие во втором саммите мира, который состоится как говорил Президент не через годы, а через месяц.

Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира - Зеленский18 июня 2024, 20:39 • 100721 просмотр

Дополнение

Страна Антигуа и Барбуда, которая расположена в восточной части Карибского моря, присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира. Государство стало первым, которое не было представлено на саммите, но впоследствии поддержало итоговый документ.

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано совместное коммюнике Об основах мира. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
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