Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за подписание коммюнике Мирного саммита и заявил, что Украина уже начала подготовку следующих шагов, привлекая больше участников к работе над пунктами Формулы мира.
Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира, заявил в вечернем обращении 18 июня Владимир Зеленский. Он добавил, что провел сегодня народу с дипломатами по закреплению ответственных за регионами, "чтобы привлечь еще больше участников к совместной работе над пунктами Формулы мира", передает УНН.
Детали
Так же, как и первый Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии, группы должны стать максимально инклюзивными - чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя. И, конечно, продолжаем работать над поддержкой коммюнике первого Саммита
Дополнение
Зеленский также прокомментировал присоединение Вселенского патриарха к финальному заявлению по итогам саммита:
"Я благодарен Его Святейшеству Патриарху Варфоломею за присоединение к коммюнике и неизменную поддержку наших мироустанавливающих усилий. Будут и другие такие новости - другие новые присоединения к коммюнике. Команда занимается этим".
Контекст
Накануне под коммюнике участников Саммита мира в Швейцарии появилась подпись Вселенского патриархата.
Вселенский патриарх Варфоломей не комментировал подпись, но выступил на Саммите мира. В своем обращении он выразил поддержку "справедливому и устойчивому миру в суверенной Украине".
Зеленский поблагодарил Вселенский Патриархат за присоединение к коммюнике Саммита мира18 июня 2024, 08:19 • 49111 просмотров