Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира, заявил в вечернем обращении 18 июня Владимир Зеленский. Он добавил, что провел сегодня народу с дипломатами по закреплению ответственных за регионами, "чтобы привлечь еще больше участников к совместной работе над пунктами Формулы мира", передает УНН.

Детали

Так же, как и первый Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии, группы должны стать максимально инклюзивными - чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя. И, конечно, продолжаем работать над поддержкой коммюнике первого Саммита заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский также прокомментировал присоединение Вселенского патриарха к финальному заявлению по итогам саммита:

"Я благодарен Его Святейшеству Патриарху Варфоломею за присоединение к коммюнике и неизменную поддержку наших мироустанавливающих усилий. Будут и другие такие новости - другие новые присоединения к коммюнике. Команда занимается этим". написал Зеленский

Контекст

Накануне под коммюнике участников Саммита мира в Швейцарии появилась подпись Вселенского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей не комментировал подпись, но выступил на Саммите мира. В своем обращении он выразил поддержку "справедливому и устойчивому миру в суверенной Украине".

Зеленский поблагодарил Вселенский Патриархат за присоединение к коммюнике Саммита мира