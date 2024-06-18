Україна вже почала готувати наступні кроки після Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський подякував Вселенському Патріарху за підписання комюніке Мирного саміту і заявив, що Україна вже розпочала підготовку наступних кроків, залучаючи більше учасників до роботи над пунктами Формули миру.
Україна вже почала готувати наступні кроки після Саміту миру, заявив у вечірньому зверненні 18 червня Володимир Зеленський. Він додав, що провів сьогодні народу з дипломатами щодо закріплення відповідальних за регіонами, "щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру", передає УНН.
Деталі
Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними – щоб різні країни та лідери могли проявити себе. І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою комюніке першого Саміту
Доповнення
Зеленський також прокоментував приєднання Вселенського патріарха до фінальної заяви за підсумками саміту:
"Я вдячний Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке та незмінну підтримку наших мироустановчих зусиль. Будуть і інші такі новини – інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим".
Контекст
Напередодні під комюніке учасників Саміту миру в Швейцарії з’явився підпис Вселенського патріархату.
Вселенський патріарх Варфоломей не коментував підпис, але виступив на Саміті миру. У своєму зверненні він висловив підтримку "справедливому та сталому миру в суверенній Україні".
Зеленський подякував Вселенському Патріархату за приєднання до комюніке Саміту миру18.06.24, 11:19 • 50057 переглядiв