Зеленський подякував Вселенському Патріархату за приєднання до комюніке Саміту миру
Київ • УНН
Президент Зеленський висловив вдячність Вселенському Патріархату за приєднання до комюніке Саміту миру, що має на меті об'єднати світ навколо справедливого миру для України на основі Статуту ООН та міжнародного права.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Вселенському Патріархату за приєднання до комюніке Саміту миру, пише УНН.
Я вдячний Вселенському Патріархату за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Документ залишається відкритим для підписання, і я впевнений, що до нього приєднається більше країн і міжнародних організацій. Ми продовжуємо працювати, щоб згуртувати світ навколо цілі справедливого миру для України, що базується на Статуті ООН і міжнародному праві. Україна та всі українці вдячні Його Всесвятості Варфоломію І за його молитви та постійну увагу до нашої країни та народу
Вселенський Патріархат приєднався до комюніке Глобального саміту миру щодо України17.06.24, 22:34 • 96361 перегляд