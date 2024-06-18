Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Вселенскому Патриархату за присоединение к коммюнике Саммита мира, пишет УНН.

Я благодарен Вселенскому Патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Документ остается открытым для подписания, и я уверен, что к нему присоединится больше стран и международных организаций. Мы продолжаем работать, чтобы сплотить мир вокруг цели справедливого мира для Украины, что базируется на Уставе ООН и международном праве. Украина и все украинцы благодарны Его Святейшеству Варфоломею I за его молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу