Киев • УНН
Константинопольский Патриархат присоединился к подписантам коммюнике Глобального мирного саммита по Украине, несмотря на то, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи, сведя на нет документ, направленный на достижение мира.
Вселенский патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине. Об этом сообщает Правительство Швейцарии, передает УНН.
Детали
Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.
Сегодня на официальном сайте был опубликован обновленный список стран, которые поддержали совместное коммюнике. К этому списку добавился и Вселенский патриархат, предстоятелем которого является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей.
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Напомним
Вчера вечером Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
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