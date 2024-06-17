Вселенский патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине. Об этом сообщает Правительство Швейцарии, передает УНН.

Детали

Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.

Сегодня на официальном сайте был опубликован обновленный список стран, которые поддержали совместное коммюнике. К этому списку добавился и Вселенский патриархат, предстоятелем которого является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей.

В коммюнике есть конкретные цели, которые участники Саммита поставили перед собой - президент Швейцарии

Напомним

Вчера вечером Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.

Ирак и Иордания отказались подписать совместное коммюнике по достижению мира в Украине