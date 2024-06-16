В Совместном коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии есть конкретные цели, которые участники Саммита поставили перед собой и к которым будут стремиться. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амгерд во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

В коммюнике мы определили четкие рамки для трех сфер (продовольственная и ядерная безопасность, возвращение военнопленных и депортированных детей - ред.) по которым должны происходить дальнейшие дискуссии. Это наше общее видение того, как мы хотим достичь мира в Украине. Это конкретные цели, которые мы поставили перед собой и к которым мы все будем стремиться, - сказала Амгерд.

Детали

Во-первых, по ее словам, любое использование ядерной энергии и ядерных учреждений должно быть безопасным, надежным контролируемым и экологически совместимым.

Во-вторых, недопустимы нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру.

В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены в рамках полного обмена пленными. Все незаконно депортированные украинские дети и все другие незаконно задержанные гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Достижением является то, что эта конференция состоялась на высоком уровне и при широкой поддержке. Здесь была выработана общая позиция. Общие знаменатели, которые государства нашли благодаря дипломатической работе и интенсивным дискуссиям. Теперь эта стартовая позиция должна быть использована. Справедливый и долговременный мир в Украине имеет фундаментальное значение для людей в зонах боевых действий, - заявила Амгерд.

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Дополнение

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН приводит полный текст документа, который поддержали 80 стран и 4 организации.