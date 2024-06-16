Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия: Зеленский о Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия, передает УНН.

Формат Саммита абсолютно работающий и я благодарю вас всех за это, очень вам благодарю. Спасибо дорогие коллеги, все присутствующие. Теперь мы видим, что сделали правильный выбор, выбор двух безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Панель по радиационной и ядерной безопасности, панель по продовольственной безопасности и гуманитарная панель, посвященная освобождению пленных и депортированных лиц, включая тысячи детей, которые были похищены Россией с оккупированных территорий Украины. Этот диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия, - сказал Зеленский.

Он отметил, что все в мире заинтересованы в том, чтобы не было опасности атомным станциям, или другим атомным объектам.

Я благодарен участникам Саммита мира за полное понимание и признание потребности в восстановлении полной безопасности ЗАЭС, которая была захвачена российскими войсками и превращена в плацдарм войны. Я бы хотел поблагодарить каждого лидера, которые поддерживают наши усилия обеспечить свободу навигации и сохранить свободный оборот продовольствия. Хочу подчеркнуть, что продовольственная безопасность ключевая не только стран Глобального Юга, но и для каждой страны в мире. К сожалению, Россия слишком часто пыталась направить мир этой дорогой к стабилизации и хаосу, поэтому нам всем нужно объединяться, чтобы гарантировать каждой семье в мире право на еду и защиту от ценового хаоса, - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что нужно вернуть каждого украинца из плена рф.

"Гражданские заложники россии, дети, которые были похищены с нашей земли и разбросаны по территории россии и конечно воины. Каждый день в плену является ужасным. Мы должны освободить тысячи людей, у которых забрали годы их жизней, которые под пытками, которым врут, которым говорят о том, что никто их не ждет. Мы должны освободить их. Всех их", - резюмировал глава государства.

Напомним

Известно, что к поддержке итогового коммюнике Саммита мира присоединились 80 стран и 4 организации.