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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру

Київ • УНН

 • 29879 перегляди

За словами президента України Володимира Зеленського, діалог на Саміті миру відбувся і може мати практичні наслідки: учасники обрали два безпекових та один гуманітарний пункти для відновлення повної безпеки та справедливого миру.

Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки, передає УНН.

Формат Саміту абсолютно працюючий і я дякую вам всім за це, дуже вам дякую. Дякую дорогі колеги, всі присутні. Тепер ми бачимо, що зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Панель по радіаційній та ядерній безпеці, панель по продовольчій безпеці та гуманітарна панель, присвячена звільненню полонених та депортованих осіб, включно з тисячами дітей, які були викрадені росією з окупованих територій України. Цей діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки,

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі у світі зацікавлені в тому, щоб не було небезпеки атомним станціям, або іншим атомним об’єктам.

Я вдячний учасникам Саміту миру за повне розуміння і визнання потреби у відновленні повної безпеки ЗАЕС, яка була захоплена російськими військами і перетворена на плацдарм війни. Я б хотів подякувати кожному лідеру, які підтримують наші зусилля забезпечити свободу навігації та зберегти вільний обіг продовольства. Хочу наголосити, що продовольча безпека ключова не лише країн Глобального Півдня, але і для кожної країни у світі. На жаль, росія надто часто намагалася спрямувати світ цією дорогою до стабілізації та хаосу, тому нам всім потрібно об’єднуватися, щоб гарантувати кожній сім’ї у світі право на їжу та захист від цінового хаосу,

- додав Зеленський.

Президент також наголосив, що потрібно повернути кожного українця з полону рф.

"Цивільні заручники росії, діти, яких було викрадено з нашої землі та розкидано по території росії і звісно воїни. Кожен день у полоні є жахливим. Ми повинні звільнити тисячі людей, у яких забрали роки їх життів, які під тортурами, яким брешуть, яким кажуть про те, що ніхто на них не чекає. Ми повинні звільнити їх. Всіх їх", - резюмував глава держави.

Нагадаємо

Наразі відомо, що до підтримки підсумкового комюніке Саміту миру доєдналися 80 країн і 4 організації.

Павло Башинський

Павло Башинський

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