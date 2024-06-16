Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки, передає УНН.

Формат Саміту абсолютно працюючий і я дякую вам всім за це, дуже вам дякую. Дякую дорогі колеги, всі присутні. Тепер ми бачимо, що зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Панель по радіаційній та ядерній безпеці, панель по продовольчій безпеці та гуманітарна панель, присвячена звільненню полонених та депортованих осіб, включно з тисячами дітей, які були викрадені росією з окупованих територій України. Цей діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки,