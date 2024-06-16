В комюніке є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою - президентка Швейцарії

У Спільному комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою й до яких будуть прагнути. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

У комюніке ми визначили чіткі рамки для трьох сфер (продовольча та ядерна безпека, повернення військовополонених та депортованих дітей - ред.) щодо яких мають відбуватися подальші дискусії. Це наше спільне бачення того, як ми хочемо досягнути миру в Україні. Це конкретні цілі, які ми поставили перед собою і до яких ми всі будемо прагнути,