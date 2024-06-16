В комюніке є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою - президентка Швейцарії
Київ • УНН
Спільне комюніке Глобального Саміту миру у Швейцарії містить конкретні цілі, поставлені учасниками для досягнення миру в Україні, включаючи забезпечення безпечного використання ядерної енергії, запобігання атакам на цивільну інфраструктуру, звільнення всіх військовополонених та повернення незаконно депортованих українських дітей.
У Спільному комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою й до яких будуть прагнути. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
У комюніке ми визначили чіткі рамки для трьох сфер (продовольча та ядерна безпека, повернення військовополонених та депортованих дітей - ред.) щодо яких мають відбуватися подальші дискусії. Це наше спільне бачення того, як ми хочемо досягнути миру в Україні. Це конкретні цілі, які ми поставили перед собою і до яких ми всі будемо прагнути,
Деталі
По-перше, за її словами, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установ має бути безпечним, надійним контрольованим та екологічно сумісним.
По-друге, неприпустимими є напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру.
По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими. Всі незаконно депортовані українські діти та всі інші незаконно затримані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.
Досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкої підтримки. Тут було вироблено спільну позицію. Спільні знаменники, які держави знайшли завдяки дипломатичній роботі та інтенсивним дискусіям. Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий та довготривалий мир в Україні має фундаментальне значення для людей в зонах бойових дій,
Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру16.06.24, 15:50 • 29879 переглядiв
Доповнення
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. УНН наводить повний текст документа, який підтримали 80 країн та 4 організації.