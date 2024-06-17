Вселенський Патріархат приєднався до комюніке Глобального саміту миру щодо України
Київ • УНН
Константинопольський Патріархат приєднався до підписантів комюніке Глобального мирного саміту щодо України.
Вселенський патріархат приєднався до комюніке Глобального саміту миру щодо України. Про це повідомляє Уряд Швейцарії, передає УНН.
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Вселенський патріархат Константинополя вирішив приєднатися до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних.
Сьогодні на офіційному сайті було опубліковано оновлений список країн, які підтримали спільне комюніке. До цього списку додався і Вселенський патріархат, предстоятелем якого є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.
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