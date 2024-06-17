Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні
Київ • УНН
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Швейцарія оприлюднила список країн, що підтримують спільне комюніке. Нині Ірак та Йорданія відмовилися від підпису. Про це повідомляє Уряд Швейцарії, передає УНН.
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16 червня 2024 року уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру.
Згідно з новими даними, у списку залишилося 78 країн, а не 80, як було відомо раніше. Ірак та Йорданія зняли свої підписи з документа.
Серед країн-учасниць залишилися представники всіх континентів, що свідчить про глобальний інтерес до спільної роботи над важливими питаннями щодо досягнення миру в Україні.
Список країн, які підтримують спільне комюніке: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Кабо-Верде, Канада, Чилі, Коморські острови, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Рада Європи, Хорватія, Кіпр, Чехія , Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Європейська Комісія, Європейська Рада, Європейський Парламент, Фіджі, Фінляндія, Франція, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія , Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Руанда , Сан-Марино, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Сомалі, Іспанія, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Східний Тимор, Туреччина, Україна, Велика Британія, США, Уругвай.
Нагадаємо
Спільне комюніке Глобального Саміту миру у Швейцарії містить конкретні цілі, поставлені учасниками для досягнення миру в Україні, включаючи забезпечення безпечного використання ядерної енергії, запобігання атакам на цивільну інфраструктуру, звільнення всіх військовополонених та повернення незаконно депортованих українських дітей.
В комюніке є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою - президентка Швейцарії16.06.24, 16:48 • 25350 переглядiв