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Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Київ • УНН

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Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Швейцарія оприлюднила список країн, що підтримують спільне комюніке. Нині Ірак та Йорданія відмовилися від підпису. Про це повідомляє Уряд Швейцарії, передає УНН.

Деталі

16 червня 2024 року уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру.

Згідно з новими даними, у списку залишилося 78 країн, а не 80, як було відомо раніше. Ірак та Йорданія зняли свої підписи з документа.

Серед країн-учасниць залишилися представники всіх континентів, що свідчить про глобальний інтерес до спільної роботи над важливими питаннями щодо досягнення миру в Україні.

Список країн, які підтримують спільне комюніке: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Кабо-Верде, Канада, Чилі, Коморські острови, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Рада Європи, Хорватія, Кіпр, Чехія , Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Європейська Комісія, Європейська Рада, Європейський Парламент, Фіджі, Фінляндія, Франція, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія , Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Руанда , Сан-Марино, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Сомалі, Іспанія, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Східний Тимор, Туреччина, Україна, Велика Британія, США, Уругвай.

Нагадаємо

Спільне комюніке Глобального Саміту миру у Швейцарії містить конкретні цілі, поставлені учасниками для досягнення миру в Україні, включаючи забезпечення безпечного використання ядерної енергії, запобігання атакам на цивільну інфраструктуру, звільнення всіх військовополонених та повернення незаконно депортованих українських дітей.

В комюніке є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою - президентка Швейцарії16.06.24, 16:48 • 25350 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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