Швейцария обнародовала список стран, поддерживающих совместное коммюнике. Сейчас Ирак и Иордания отказались от подписи. Об этом сообщает Правительство Швейцарии, передает УНН.

Детали

16 июня 2024 года правительство Швейцарии опубликовало список стран, которые поддерживают совместное коммюнике Глобального Саммита мира.

Согласно новым данным, в списке осталось 78 стран, а не 80, как было известно ранее. Ирак и Иордания сняли свои подписи с документа.

Среди стран-участниц остались представители всех континентов, что свидетельствует о глобальном интересе к совместной работе над важными вопросами по достижению мира в Украине.

Список стран, которые поддерживают совместное коммюнике: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария, Кабо-Верде, Канада, Чили, Коморские острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Совет Европы, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Европейская Комиссия, Европейский Совет, Европейский Парламент, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Румыния, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Сомали, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Восточный Тимор, Турция, Украина, Великобритания, США, Уругвай.

Напомним,

Совместное коммюнике Глобального Саммита мира в Швейцарии содержит конкретные цели, поставленные участниками для достижения мира в Украине, включая обеспечение безопасного использования ядерной энергии, предотвращение атак на гражданскую инфраструктуру, освобождение всех военнопленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

В коммюнике есть конкретные цели, которые участники Саммита поставили перед собой - президент Швейцарии