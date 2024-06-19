Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда
Київ • УНН
Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру хоч і не була представлена на Саміті.
Країна Антигуа і Барбуда, яка розташована у східній частині Карибського моря, приєдналась до комюніке Глобального саміту миру. Держава стала першою, яка не була представлена на Саміті, але згодом підтримала підсумковий документ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа
За його словами, приєднання країни до комюніке свідчить про те, що українську Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. Зеленський вірить, що ця коаліція лише зростатиме.
"Дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство. Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", - резюмував голова держави.
Нагадаємо
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. Його підтримали 80 країн та 4 організації.
Пізніше стало відомо, що зі швейцарського списку країн, що підтримують спільне комюніке зникла Руанда.