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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: к коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда

Зеленский: к коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 08:20  •  3438 просмотра

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Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира хоть и не была представлена на Саммите.

Страна Антигуа и Барбуда, которая  расположена в восточной части Карибского моря, присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира. Государство стало первым,  которое не было представлено на Саммите, но впоследствии поддержало  итоговый документ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу

По его словам, присоединение страны к коммюнике свидетельствует о том, что украинскую Формулу мира и видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна. Зеленский верит, что эта коалиция будет только расти.

"Действительно стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство.  Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - резюмировал глава государства. 

Напомним

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. Его поддержали 80 стран и 4 организации.   

Позже стало известно, что  из швейцарского списка стран, поддерживающих совместное коммюнике исчезла Руанда.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
ruandaРуанда
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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