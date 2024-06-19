Зеленский: к коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда

Страна Антигуа и Барбуда, которая расположена в восточной части Карибского моря, присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира. Государство стало первым, которое не было представлено на Саммите, но впоследствии поддержало итоговый документ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, присоединение страны к коммюнике свидетельствует о том, что украинскую Формулу мира и видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна. Зеленский верит, что эта коалиция будет только расти.

"Действительно стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство. Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - резюмировал глава государства.

Напомним

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. Его поддержали 80 стран и 4 организации.

Позже стало известно, что из швейцарского списка стран, поддерживающих совместное коммюнике исчезла Руанда.