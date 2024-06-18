Руанда зникла зі списку країн, які підтримали комюніке Глобального саміту миру
Київ • УНН
Зі швейцарського списоку країн, що підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру зникла Руанда.
Зі швейцарського списоку країн, що підтримують спільне комюніке зникла Руанда. Про це повідомляє Уряд Швейцарії, передає УНН.
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16 червня 2024 року уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке Глобального Саміту миру.
Нині Руанда зникла з даного списку.
Нагадаємо
Вчора Вселенський патріархат Константинополя вирішив приєднатися до підписантів комюніке Глобального Саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних.
Вселенський Патріархат приєднався до комюніке Глобального саміту миру щодо України17.06.24, 22:34 • 96361 перегляд