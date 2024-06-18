Из швейцарского списка стран, поддерживающих совместное коммюнике исчезла Руанда. Об этом сообщает Правительство Швейцарии, передает УНН.

Детали

16 июня 2024 года правительство Швейцарии опубликовало список стран, которые поддерживают совместное коммюнике Глобального Саммита мира.

Сейчас Руанда исчезла из данного списка.

Напомним

Вчера Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике Глобального Саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.

Вселенский Патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине