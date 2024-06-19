Ведуться переговори щодо долучення інших країн до комюніке Саміту миру - ОП
Київ • УНН
У даний час ведуться переговори про включення більшої кількості країн до Комюніке мирного саміту, і очікується, що після саміту кількість підписантів збільшиться.
Ведуться переговори про долучення інших країн до комюніке Саміту миру. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Не будемо анонсувати та відкривати перелік країн з якими ведуться переговори, але дійсно ведуться. Після Саміту робота лише починається", - сказав Жовква.
За його словами, є підстави говорити, що кількість країн, делегацій організацій підписантів цього фінального комюніке буде більше, а це означає, що ці країни та організації гарантовано візьмуть участь в другому Саміті миру, який відбудеться як казав Президент не через роки, а через місяць.
Україна вже почала готувати наступні кроки після Саміту миру - Зеленський18.06.24, 23:39 • 100935 переглядiв
Доповнення
Країна Антигуа і Барбуда, яка розташована у східній частині Карибського моря, приєдналась до комюніке Глобального саміту миру. Держава стала першою, яка не була представлена на Саміті, але згодом підтримала підсумковий документ.
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру.