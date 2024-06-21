Перший список мав у своєму складі країни, що не підтверджували згоду – Кулеба пояснив "зникнення підписів" під комюніке Саміту миру
Київ • УНН
Перший список підписантів комюніке мирного саміту включав країни, які ще не підтвердили свою згоду, тому згодом вони були вилучені зі списку.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив причини зникнення підписів під рішенням Саміту миру. Передає УНН із посиланням на інтерв’ю голови українського МЗС в програмі "Подробиці".
За словами Дмитра Кулеби, перший список підписантів включав в себе низку країн, які на той час не визначилися.
Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які не підтвердили своє остаточне приєднання. Коли вони звернулися и сказали, - зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ, бо він на саміті правився до останнього моменту, то їх зняли з цього списку. – пояснив Дмитро Кулеба.
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При цьому керівник МЗС України зауважив, що саме російські медіа почали розганяти хвилю про так зване "відкликання підписів зі спільного комюніке".
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