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Україна шукає місце проведення наступного мирного саміту "Глобального півдня"

Київ • УНН

 • 15839 перегляди

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна планує провести наступний глобальний саміт миру в одній з країн Глобального півдня, при цьому кілька потенційних приймаючих країн проявлять інтерес.

Україна шукає місце проведення наступного мирного саміту "Глобального півдня"

Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Деталі

Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім

сказав Кулеба.

За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію. Він сказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру16.06.24, 15:50 • 29879 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Міністерство закордонних справ України
Саудівська Аравія
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