Следующий глобальный саммит мира по инициативе Украины может состояться в одной из стран Глобального Юга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "единые Новости", передает УНН.

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Есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым сайтом не будет пустым сказал Кулеба.

По его словам, Украина хочет провести второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга и речь идет не только о Саудовской Аравии. Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский также договорился в Швейцарии о проведении тематических мероприятий в соответствии с каждым из пунктов украинской формулы мира для формирования переговорной позиции, которую будет поддерживать максимальное количество стран.

Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия: Зеленский о Саммите мира