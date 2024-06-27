К коммюнике саммита мира присоединилось Королевство Тонга

К совместному коммюнике участников саммита мира присоединилось Королевство Тонга (государство в Полинезии), которое стало уже девятым подписантом после проведения инаугурационного саммита, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Благодарен Королевству Тонга за то, что это государство стало девятым подписантом совместного коммюнике. Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - написал президент в социальной сети Х.

Как Зеленский отметил, "Мы прилагаем все усилия, чтобы никто не остался в стороне от глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН. Голос каждой миролюбивой нации должен быть услышан".

Он также подчеркнул, что достижение справедливого и прочного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву отвечают интересам всех стран, в том числе и островных государств Океании.

На сегодняшний день совместное коммюнике участников саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, поддержали, включая Тонгу, 84 государства и пять организаций.

Гайана присоединилась к коммюнике Саммита мира - Зеленский