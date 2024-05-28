Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2000 человек - правительство

Три дня назад в Папуа-Новой Гвинее произошел масштабный оползень, который похоронил более 2000 человек. Сложная местность препятствует оказанию помощи и уменьшает надежды найти выживших. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны, передает УНН.

Детали

Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий предоставил новую цифру в письме к ООН, согласно которому количество возможных смертей превысило 670 человек.

Последняя перепись населения тихоокеанского островного государства была проведена в 2000 году, и многие люди живут в изолированных горных деревнях.

Министр обороны Билли Джозеф заявил, что 4000 человек проживали в шести отдаленных деревнях в районе Маип-Мулитака в провинции Энга, где утром в пятницу произошел оползень, когда большинство спали.

Более 150 домов были погребены под обломками почти на два этажа. Спасатели слышали крики из-под земли.

18 членов моей семьи похоронены под обломками и землей, на которой я стою, и еще много членов семьи в деревне я не могу сосчитать сказала Reuters жительница Эвит Камбу.

Более чем через 72 часа после оползня жители все еще использовали лопаты, палки, чтобы передвинуть обломки. По данным властей провинции, было найдено лишь пять тел.

В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек